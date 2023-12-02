تزويد مجاني للمنازل بكاشف أحادي أكسيد الكربون

سونلغاز تشرع في المرحلة الثانية من مخططها

انطلق مجمع “سونلغاز” في تطبيق المرحلة الثانية من المخطط الخاص بتزويد بيوت الزبائن مجانا بكاشف أحادي أكسيد الكربون، حسب ما أفاد به، السبت، بيان للمجمع، مبرزا أن العملية ستشمل كل ولايات الوطن بعد المرحلة الأولى التي مست 21 ولاية من الهضاب العليا.

وأوضح البيان أنه: “تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى الحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، تشرع سونلغاز في تطبيق المرحلة الثانية من المخطط الخاص بتزويد بيوت الزبائن بكاشف أحادي أكسيد الكربون، حيث سوف يتم توسيع العملية لتعم كل ولايات الوطن، بعد أن كانت المرحلة الأولى قد انطلقت شهر أبريل المنصرم بـ21 ولاية من الهضاب العليا”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن العملية التي تنفذها مصالح الشركة تتمثل في “تزويد وتركيب جهازين للكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون في كل بيت مجانا، وذلك بعد معاينة التركيبة الداخلية للزبون، للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة وتتم حسب برنامج مسبق يتم الإعلان عنه من خلال الملصقات في الأحياء المعنية ومختلف قنوات الاتصال المتاحة”.

كما أشار البيان إلى أن فرع سونلغاز التوزيع، المكلف بتطبيق هذا المخطط، كان قد أطلق الحملة التحسيسية السنوية حول الاستعمال الآمن للغاز على مستوى جميع مديريات التوزيع عبر التراب الوطني، موضحا أن الحملة تناولت موضوع أهمية صيانة الشبكات الداخلية ومراقبة قنوات تصريف الغازات المحروقة، بمشاركة مختلف الفاعلين الميدانيين والشركاء.