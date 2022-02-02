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رياضة

تزويد ملعب تشاكر بتقنية “الفار” تحسبا لمباراة الكاميرون

الشروق أونلاين
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تزويد ملعب تشاكر بتقنية “الفار” تحسبا لمباراة الكاميرون

زوّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم ملعب مصطفى تشاكر بتقنية الـ”الفار” تحسبا للمباراة الفاصلة للمنتخب الوطني أمام الكاميرون.

وأوضح بيان للـ”الفاف” أنه تم تكليف نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد بيشاري بتجربة عملية تثبيت هذه تقنية بالتعاون مع السلطات العمومية لولاية البليدة، ومدير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مسؤولي ملعب تشاكر والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وأضاف البيان أن تحرك الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاء عقب قرار الاتحاد الإفريقي (الكاف) بضرورة اعتماد تقنية الفار (حكم الفيديو المساعد ) خلال المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم فيفا – قطر 2022 ، المقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل.

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