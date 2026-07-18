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الجزائر
لاستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بالوزن في الطرق

تزويد وحدات الدرك الوطني بمحطات الوزن المتنقلة (صور)

الشروق أونلاين
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تزويد وحدات الدرك الوطني بمحطات الوزن المتنقلة (صور)
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

وقّعت قيادة الدرك الوطني على اتفاق مع وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لتزويد مصالحها بمحطات الوزن المتنقلة، المستعملة في معاينة المخالفات المتعلقة بوزن وحمولة المركبات على الطرق.

وتمّ التوقيع على الاتفاق من طرف مدير الوحدات المشكّلة للدرك الوطني العميد شيباني محمد، والمدير العام للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية بالوزارة إسماعيل رابحي.

كما تمّ تسليم مقررات تخصيص محطات الوزن المتنقلة لبعض الولايات، وهي بسكرة، والبويرة، والمسيلة، وبرج بوعريريج، والنعامة. على أن تشمل العملية باقي الولايات الأخرى في وقت لاحق.

ونظمت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بمشاركة قيادة الدرك الوطني، يوما دراسيا تحسيسيا حول خطورة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية في سيدي عبد الله،

وعلى هامش هذا اليوم الدراسي، تم تقديم شرح حول كيفية استعمال محطات الوزن المتنقلة التي ستوضع تحت تصرف المجموعات الإقليمية للدرك الوطني.

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