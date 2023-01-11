تزوير الأعمار يُقصي منتخبا إفريقيا من تصفيات “كان” الأشبال بِالجزائر

منع غشّ تزوير أعمار اللاعبين منتخب الكونغو الديموقراطية أشبال من خوض تصفيات بطولة إفريقيا لِأقلّ من 17 سنة.

وانطلقت تصفيات منطقة وسط القارّة السّمراء بِالكاميرون، الأربعاء. فيما تُجرى نهائيات “كان” الأشبال بِالجزائر في أفريل المقبل.

وأعلن اتحاد الكونغو الديموقراطية في أحدث بيان له، عن طرده لـ 25 لاعبا ينتمون إلى منتخب الأشبال، بِسبب تجاوز أعمارهم عتبة الـ 17 سنة، من أصل 40 لاعبا خضعوا لِفحص بِالرّنين المغناطيسي، أشرف عليه طبيب تابع لـ “الكاف”.

وأضاف أن هيئته لم تستطع ترتيب إجراءات سفر منتخبه للأشبال إلى الكاميرون، بِسبب تأخّر استخراج جوازات السفر لِعشرة لاعبين من أصل 15 لاعبا نجح في الفحص الطبي.

وهكذا لن يلعب منتخب الكونغو الديموقراطية أشبال تصفيات “كان” أقلّ من 17 سنة، بِسبب تزوير أعمار اللاعبين. عِلما أن “الفيفا” و”الكاف” صارا في الآونة الأخيرة يفرضان إجراءات صارمة تفاديا لِهذا الغشّ.