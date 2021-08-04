تزوير ورقة إجابة بالبكالوريا يجر تسعة موظفين إلى القضاء

ورقتان لمترشح واحد بتبسة

أنهى المحققون بأمن دائرة الشريعة في ولاية تبسة، أمس، التحقيق في قضية التزوير واستعمال المزور في أوراق رسمية، خاصة بشهادة البكالوريا، وجنحة التقليد في التوقيعات لموظفين أثناء سير الامتحان بأحد المراكز.

القضية تعود إلى الأسبوع الذي أعقب امتحانات شهادة البكالوريا، حيث عثر العاملون في مركز التجميع والإغفال بولاية قسنطينة، على ورقتين لنفس المترشح في موضوع اللغة الفرنسية شعبة آداب، حيث قام رئيس مركز الإغفال والتجميع بقسنطينة، بالاتصال بالجهة الوصية على سير عملية الامتحانات مباشرة، والتي أمرت بإحالة الملف على الجهات القضائية، أين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، بالشريعة بولاية تبسة بفتح تحقيق معمّق في القضية، أين وجه الاستدعاء مباشرة إلى رئيس المركز، والذي يشغل منصب مدير متوسطة.

وبعد الاستماع إلى أقوال رئيس المركز، توسعت دائرة التحقيقات، لتشمل أعضاء الأمانة والمقدر عددهم بـ19 موظفا بين إداريين وأساتذة ومساعدين، وبعد تتمة كل الإجراءات تم إحالة الملف على وكيل الجمهورية، الذي استمع إلى كل الأطراف، ثم تم تقديم الملف والمتهمين أمام وكيل الجمهورية والذي وجه أصابع الاتهام إلى 9 موظفين تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير وتقليد التوقيعات والخاصة بالطالب الممتحن والحراس أثناء عملية الامتحان الخاصة بمادة الفرنسية، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أفرج عنهم بعد نحو ثماني ساعات كاملة من الاستماع لتصريحاتهم وتسليمهم استدعاءات مباشرة للحضور إلى جلسة المحاكمة.