تزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم.. دراسة تحذر من منتجات فرد الشعر 

كشفت دراسة جديدة أجرتها معاهد الصحة الأمريكية أن منتجات فرد وتمليس الشعر التي تستخدمها النساء، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد بيّنت هذه الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان الرحم يزيد أكثر من الضعف لدى النساء اللواتي يستخدمن هذه المنتجات بشكل متكرر، أي أكثر من أربع مرات في السنة.

وأشاد خبراء مستقلون بفائدة هذا البحث، الذي نُشر ،الإثنين، في مجلة المعهد الوطني للسرطان، نظراً إلى تناوله موضوعاً لم يسبق أن أُجريت دراسات كثيرة عنه حتى الآن.

وانطلق هؤلاء من «مبدأ الوقاية» ليطالبوا بتعزيز التشريعات المنظّمة، على الرغم من وجوب إجراء مزيد من الدراسات للتعمق في هذه الخلاصات.

ويُعتبر سرطان الرحم (وهو غير سرطان عنق الرحم)، شكلاً نادراً نسبياً من السرطان، ويمثل نحو 3 في المائة من مجمل حالات السرطان الجديدة في الولايات المتحدة، وسُجّلت 66 ألف إصابة به و12500 حالة وفاة عام 2022.

لكن على الرغم من ذلك، فإن معدلات الإصابة بهذا السرطان آخذة في الارتفاع في أميركا، وخصوصاً في صفوف النساء السود.

واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 33 ألف امرأة أميركية، تمت متابعتهن لمدة 11عاماً، وأصيبت 378 منهن بسرطان الرحم.

وأوضحت المعدّة الرئيسة للدراسة ألكسندرا وايت في بيان، أن نسبة الإصابة بسرطان الرحم بلغت 1.64 في المائة لدى النساء اللواتي لم يسبق أن استخدمن منتجات فرد الشعر، في حين تبلغ النسبة 4.05 في المائة بين اللواتي يستخدمنها بانتظام.

ولاحظت المعدّة المشاركة للدراسة، تشي جونغ تشانغ، أن «لهذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء السود نظراً إلى كونهنّ يستخدمن منتجات فرد الشعر أو تنعيمه بشكل متكرر، ويمِلن إلى البدء بذلك في سن أصغر».

وأشارت الدراسة إلى أن 60 في المائة من النساء اللواتي قلن إنهن استخدمن منتجات فرد الشعر عدة مرات سنوياً، كنَّ من السود.

ولم يَجمع الباحثون معلومات عن منتجات وعلامات تجارية معينة من المستخدمة. لكنهم أشاروا إلى أن مواد كيميائية عدة تُستخدَم بصورة متكررة يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وهي «البارابين» و«البيسفينول أ» و«الفورمالديهايد».

وقالت ألكسندرا وايت لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعلم أن منتجات الفرد والتنعيم هذه تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، بينها مواد مسببة لاضطرابات الغدد الصماء، وأنها قد تتسبب في الإصابة بالسرطانات».

وأظهرت أبحاث أخرى، أجرتها وايت سابقاً، وجود صلة بين منتجات فرد الشعر وزيادة خطر الإصابة بسرطانَي الثدي والمبيض.

ويمكن أن تؤدي منتجات فرد الشعر إلى تعزيز امتصاص المواد الكيميائية بواسطة الآفات أو الحروق التي تصيب فروة الرأس، أو من خلال الاستخدام المشترك لمكواة تنعيم الشعر التي تؤدي حرارتها إلى تكسير المواد الكيميائية.

ورأى خبراء في تعليق نُشر بالتزامن مع نشر الدراسة أن «التدخل بات مطلوباً».

وشددوا على ضرورة إجراء تغييرات «على مستويات عدة في منتجات العناية الشخصية»، تهدف خصوصاً إلى التصدي «لمعايير الجمال العنصري» و«للافتقار إلى الشفافية بشأن المواد الكيميائية» المستخدمة.