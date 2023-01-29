تساؤلات بشأن توقف حساب ماكرون على تيك توك لساعات
أثار توقف حساب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شبكة تيك توك لثلاث ساعات، مساء الجمعة، عدة تساؤلات من مختلف الجهات.
وبحسب ما أفادت صحيفة “لو باريزيان” فقد اختفت من صفحة الرئيس ماكرون مقاطع الفيديو، وظهرت عبارة “حساب محظور”، أو “لم يتم العثور على هذا الحساب”.
ولم تعط الشبكة الاجتماعية الصينية أي تفسير واكتفت بالتعليق أن حساب الرئيس تعذّر الوصول إليه مؤقتًا مساء الجمعة.
Emmanuel Macron mystérieusement banni de TikTok plusieurs heures https://t.co/qEua4olgt5
— Alertesinfos (@AIertesinfos) January 27, 2023
🇫🇷🚫 FLASH | Hier soir, le compte #TikTok de Emmanuel #Macron a été banni durant près de 3 heures.
👉 Le réseau social a confirmé que le compte avait « été inaccessible » sans fournir d’explication.
(La Provence) #Réseaux pic.twitter.com/1XpPsXGqiB
— Conflits France (@ConflitsFrance) January 28, 2023
وتساءل العديد من رواد الشبكات عن سبب حظر ماكرون على تيك توك، فيما راق لآخرين الأمر وأطلقوا تغريدات ساخرة.
Le Compte du Président de la République banni pendant plusieurs heures sur TikTok. 🤣Qu’a-t-il donc posté ? 😱🤣😂😅 https://t.co/1rqi5wnheL
— Éric Nguyen (@ericnguyen_fr) January 28, 2023
يذكر أن حساب ماكرون، الذي تم إنشاؤه عام 2020، لديه أكثر من 3.9 مليون مشترك، وينشر فيه بانتظام محتوى حول سياسته، ويجيب على متابعيه.
وتم استعادة حساب الرئيس حوالي الساعة 22:45 مساء الجمعة، كما استطاع متابعوه من الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة به.