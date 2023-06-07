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رياضة
أسقط هالاند أرضا في التدريبات بطريقة أذهلت الجميع

تساؤلات حول عدم الاعتماد على محرز أساسيا في لقاءات السيتي

ع. ع
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تساؤلات حول عدم الاعتماد على محرز أساسيا في لقاءات السيتي

سخرت صحيفة “صن” البريطانية من الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد مراوغة ناجحة من النجم الجزائري رياض محرز أوقعته أرضاً خلال تدريبات مانشستر سيتي استعداداً لمباراة إنتر ميلان، المقرر إقامتها الأحد القادم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلقت الصحيفة على مراوغة رياض محرز الرائعة لإيرلينغ هالاند في المران قائلة: “أرسله لشراء هوت دوغ” في إشارة إلى أن اللاعب النرويجي الذي حظي بموسم تاريخي في البريميرليغ سقط على الأرض.

وأوضح التقرير أن المراوغة أثبتت أن هالاند إنسان وليس آلة بعدما سقط في المران عقب تلقيه مراوغة من اللاعب الجزائري.

ونقلت الصحيفة تفاعلات الجماهير مع مهارة رياض محرز والتي عبر فيها البعض عن السبب في غيابه عن تشكيل السيتي الأساسي في أوقات كثيرة بالموسم.

ويسعى النجم الجزائري جاهدًا للحصول على ثقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، والمشاركة أساسيًا أمام إنتر ميلان، رغم استبعاده من المباريات الكبرى في الجزء الأخير من الموسم؛ حيث فضل غوارديولا الاعتماد على البرتغالي بيرناردو سيلفا في الجناح الأيمن.

هذا، وفشل هالاند في تسجيل أي أهداف خلال اللقاءات الأربعة الأخيرة، رغم نجاحه في تسجيل 52 هدفًا خلال 52 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم.

جدير بالذكر، أن مستقبل محرز يزداد غموضًا مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل، وسط معلومات تؤكد رغبة غوارديولا في التعاقد مع الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي، مما يجعل محرز قريبًا من الرحيل في الميركاتو الصيفي القادم.

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