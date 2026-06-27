تسارع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

تتواصل أشغال مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي بوتيرة متسارعة عبر مختلف الورشات المفتوحة، حيث تُنجز الأشغال على مدار الساعة بنظام التناوب ليلًا ونهارًا، تنفيذًا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الهادفة إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم المشروع في الآجال المحددة.

ويشمل المشروع، المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، إنجاز رصيف منجمي، إلى جانب مجموعة من المنشآت القاعدية الداعمة، وسط تقدم ملحوظ في مختلف مراحل الإنجاز.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية فإن أشغال دق الأوتاد سجلت وتيرة إنجاز تصل إلى 10 أوتاد يوميًا، بالتزامن مع انطلاق عمليات صب الخرسانة المسلحة لتشكيل العوارض الأساسية للرصيف، واستمرار ردم المواد الحجرية، فضلاً عن دخول ورشة جديدة مخصصة لتلحيم الأوتاد بعد تجهيزها لدعم وتيرة الإنجاز وتسريع تقدم الأشغال.

كما تتواصل أشغال تمديد كاسرة الأمواج، وأعمال الجرف البحري الهادفة إلى توفير العمق اللازم لاستقبال السفن، إضافة إلى ردم المنطقة الواقعة خلف الرصيف بالرمال البحرية، بما يضمن استكمال مختلف مكونات هذا المشروع الاستراتيجي وفق الآجال المحددة والمعايير التقنية المعتمدة.