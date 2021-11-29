طلبت المديرية العامة للحماية المدنية من المواطنين عدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية التي تشهد تساقطا كثيف للثلوج لتفادي مختلف الحوادث.

وأفاد بيان لمصالح الحماية، الإثنين “على المواطنين عدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية التي تشهد تساقط كثيف الثلوج، وهذا لتفادي مختلف الأخطار والحوادث وتسهيل تنقل مصالح الحماية المدنية في حال طلب النجدة من طرف مختلف المواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة و الأمراض المزمنة وحالات الولادة المفاجئة والقصور الكلوي”.