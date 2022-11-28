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تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية بداية من ليلة الثلاثاء
الجزائر

تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية بداية من ليلة الثلاثاء

الشروق أونلاين
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تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية بداية من ليلة الثلاثاء
أرشيف

كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، حول حالة الطقس، عن تساقط أثلوج على قمم مرتفعات الولايات الشرقية، وذالك بداية من ليلة الثلاثاء.

أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الثلاثاء

كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، حول حالة الطقس، عن تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية، وسطى وشرقية يومي الإثنين والثلاثاء.

وحسب تنبيه باللون البرتقالي للديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق اهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج،  قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستكون هذهالنشرية سارية من مساء الإثنين إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء عبر الولايات الوسطى وإلى الساعة 18 مساء بالولايات الشرقية.

كما تخص نشرية الرياح المناطق الساحلية وولايات: أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، تبسة، برج باجي مختار، أدرار وعين صالح، في شكل زوابع رملية.

وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية نشرية حالة الطقس تبدأ من منتصف نهار الإثنين، وإلى غاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

كما أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية.

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