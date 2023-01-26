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الجزائر

تسبب أجهزة التدفئة والسخانات في حوادث الغاز.. مسؤول بوزارة التجارة يرد

إيمان بوخاتم
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تسبب أجهزة التدفئة والسخانات في حوادث الغاز.. مسؤول بوزارة التجارة يرد
ح.م

أكد المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، أن أجهزة التدفئة وسخانات الماء المسوقة وطنيا ليست لها علاقة بحوادث الغاز المسجلة مؤخرا كونها تخضع للرقابة المسبقة.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، قال لوحايدية إنه لا يتم تسويق أن نوع من هذه الأجهزة دون أن تكون قد خضعت للرقابة التقنية المسبقة من طرف المخابر التابعة للوزارة.

ونوه  المتحدث ذاته إلى أن أغلب حوادث تسرب الغاز  التي يتم تسجيلها في الفترة الأخيرة ليست راجعة إلى عدم مطابقة الأجهزة، معتبرا أن هذا العامل ضئيل جدا.

وفي هذا الصدد، كشف المتحدث ذاته عن قيام مصالحه بالشراكة مع مجمع سونلغاز بفتح حملة رقابية شاملة على المستوى الوطني سيتم الكشف عن نتائجها لاحقا.

وحول خضوع المخابر الوطنية لمعايير الجودة الدقيقة وحصولها على الإعتماد، أوضح لوحايدية أن هناك برنامجا على مستوى الوزارة لوضع مخبر مراقبة على مستوى كل ولاية على الأقل.

وتحوز الوزارة، حسب ما صرح به ضيف الإذاعة على 37 مخبرا ينشط بصفة كلية وهذا من أصل 46، مشيرا إلى وجود برنامج لاعتماد هذه المخابر لتكون مطابقة للمعايير الدولية وتمارس مهامها في حماية المستهلك.

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