تسبب النوبات القلبية والوفاة.. خبراء يحذرون من موجات حر أكثر شدة

حذرت الأمم المتحدة، من موجات حر أكثر شدة ستجتاح العالم في قادم الأيام، تسبب النوبات القلبية وحتى الوفاة.

وأوضحت المنظمة الدولية، خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء، أن العالم يجب أن يستعد لمواجهة موجات الحر الشديدة المتزايدة، في الوقت الذي تعاني فيه دول نصف الكرة الشمالي من ارتفاع درجات الحرارة.

وقال كبير مستشاري الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، جون نيرن: “ستستمر هذه الأحداث في الازدياد، ويحتاج العالم إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة”، وفقا لصحيفة “ذا تايمز أوف إنديا”.

وحذر نايرن من أن المخاطر الصحية تتزايد بسرعة، وسط تزايد التحضر، وارتفاع درجات الحرارة القصوى وشيخوخة السكان.

وتوقع أن “ظاهرة “إل نينو” التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وهي نمط مناخي دافئ يحدث كل سنتين إلى 7 سنوات ستؤدي على المدى القصير إلى تضخيم حدوث وشدة الأحداث الحرارية الشديدة”.

وأشار نيرن إلى أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق من درجات الحرارة القصوى في النهار هو ارتفاع درجات الحرارة الصغرى بين عشية وضحاها”.

وأضاف أن “ارتفاع درجات الحرارة ليلا يشكل خطورة خاصة على صحة الإنسان، لأن الجسم غير قادر على التعافي من الحرارة المستمرة، وهذا يؤدي إلى زيادة حالات النوبات القلبية والوفاة”.

وردا على سؤال عما يجب فعله لمواجهة موجات الحر المتزايدة، قال جون نيرن إن رسالته “بسيطة”، وهي “أوقفوا الوقود الكربوني؛ واستخدموا الكهرباء في كل شيء”.

يشار إلى أوروبا، التي تعد أسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحرارة، تستعد لذروة موجة الحر الحالية لتضرب جزر صقلية وسردينيا الإيطالية، وسط توقعات بارتفاع 48 درجة مئوية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنها تراقب لمعرفة ما إذا كان الرقم القياسي الأوروبي الحالي لدرجات الحرارة، البالغ 48.8 درجة مئوية، المسجل في صقلية في عام 2021، قد يتم تحطيمه خلال العام الحالي.

في ذات السياق حذر الخبير الألماني في مجال المناخ، مجيب لطيف، من أن “الوقت قد نفد بالفعل أمام محاولات الحد من ظاهرة ​الاحتباس الحراري​، لترتفع بواقع 1.5 درجة كحد أقصى، مقارنة بما قبل الثورة الصناعية”.

وأوضح الخبير لمجموعة “بايرن” الإعلامية، قبيل انطلاق “حوار بطرسبرغ للمناخ” في العاصمة الألمانية برلين، أنه “بالنظر إلى المعدلات الحالية لانبعاثات غازات الدفيئة، سنتجاوز هذا المستوى خلال أقل من عشر سنوات”.

ولفت إلى أنه “إذا ما نظرنا إلى ما يفعله الساسة في أنحاء العالم حالياً، فنحن في طريقنا إلى تسجيل أكثر إلى 3 درجات. إننا نقترب من النقطة التي يتعين على المرء أن يقر فيها: بأنه قد فات الأوان”.

وشدد لطيف، على أن “حدوث ارتفاع في درجة حرارة الأرض بواقع 3 درجات سيكون كارثة”، معرباً عن “أسفه حيث يبدو أنه كانت هناك دائماً قضايا أكثر إلحاحاً من حماية المناخ”.