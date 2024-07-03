-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

“تسبّب أمراضا خطيرة”.. خبراء يحذّرون من هذه الأطعمة العصرية!

جواهر الشروق
  • 160
  • 0
“تسبّب أمراضا خطيرة”.. خبراء يحذّرون من هذه الأطعمة العصرية!

حذر خبراء في مجال التغذية من أطعمة عصرية تم الترويج لها على أنها صحية، على الرغم من مخاطرها المحتملة على الصحة، وإمكانية تسببها في أمراض خطيرة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ميرور البريطانية فقد أصبحت الأطعمة المخمرة، مثل الكيمتشي (طعام كوري تقليدي أشبه ما يكون بالمخلل عند العرب وأساسه مادة الملفوف) والجبن ولبن الكفير، شائعة بشكل كبير بسبب فوائدها المزعومة لصحة الأمعاء، والتي تشمل تحسين إدارة الوزن وصحة القلب.

هذه الأطعمة الغنية بالبكتيريا المفيدة قد لا تكون مناسبة للجميع، حسبما نبه الخبراء، حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوهايو، أن بعض الأطعمة المخمرة تحتوي على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى التقيؤ أو الإسهال أو حتى الإنتان.

وتبين أن أحد هذه الأطعمة يحتوي على سلالة من Weissella، المرتبطة بالتهابات بطانة القلب والعظام.

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الأطعمة المخمرة تعزز جهاز المناعة، إلا أن الأشخاص الذين يستهلكونها يمكن أن يكونوا مريضين بالفعل أو كبارا في السن، ما يجعلهم أكثر عرضة لهذه البكتيريا.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن باهي فان دي بور، أخصائية التغذية والمتحدثة باسم جمعية التغذية البريطانية، قولها: “في هذا السيناريو، يكون من الآمن تناول مكملات من سلالات معينة من البروبيوتيك لاستعادة صحة الأمعاء”.

وحذرت كذلك من أن “بعض الأطعمة المخمرة، مثل الجبن القديم وأطعمة الصويا المخمرة، تحتوي على نسبة عالية من الهستامين، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض بما في ذلك الصداع والطفح الجلدي ومشاكل في الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الهستامين”.

وأضافت: “أصبحت الأطعمة المخمرة في الآونة الأخيرة رائجة للغاية، ولكن في نهاية المطاف هناك دليل أقوى على الفوائد الصحية لتناول الحبوب الكاملة والبقوليات 5 مرات في اليوم بدلا من تناول كميات كبيرة من الكيمتشي”.

وقالت الدكتورة منال محمد، المحاضرة الأولى في علم الأحياء الدقيقة الطبية بجامعة Westminster، إن “بعض الناس قد يعانون من انتفاخ شديد، وهو ما قد يكون مؤلما للغاية”.

ونصحت الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والنساء الحوامل والرضع والأفراد الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، بالابتعاد عن الأطعمة المخمرة.

مقالات ذات صلة
رغم تكلفته الباهضة.. إقبال كبير في صالونات التجميل على “فيلر الشعر”

رغم تكلفته الباهضة.. إقبال كبير في صالونات التجميل على “فيلر الشعر”

فيديو مؤثر جدا.. ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل “السانكيام” بالجزائر!

فيديو مؤثر جدا.. ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل “السانكيام” بالجزائر!

خبراء يكشفون: هذا ما يحدث لصحتك عندما تشرب القهوة يوميا!

خبراء يكشفون: هذا ما يحدث لصحتك عندما تشرب القهوة يوميا!

سياسيات بريطانيات مستهدفات بمواد إباحية

سياسيات بريطانيات مستهدفات بمواد إباحية

كامالا هاريس فخورة بمساندة بايدن.. وهذا ما قالته عن ترامب! (فيديو)

كامالا هاريس فخورة بمساندة بايدن.. وهذا ما قالته عن ترامب! (فيديو)

ماذا تفعل النساء عندما يجلسن بمفردهن؟

ماذا تفعل النساء عندما يجلسن بمفردهن؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد