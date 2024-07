“تسبّب أمراضا خطيرة”.. خبراء يحذّرون من هذه الأطعمة العصرية!

حذر خبراء في مجال التغذية من أطعمة عصرية تم الترويج لها على أنها صحية، على الرغم من مخاطرها المحتملة على الصحة، وإمكانية تسببها في أمراض خطيرة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ميرور البريطانية فقد أصبحت الأطعمة المخمرة، مثل الكيمتشي (طعام كوري تقليدي أشبه ما يكون بالمخلل عند العرب وأساسه مادة الملفوف) والجبن ولبن الكفير، شائعة بشكل كبير بسبب فوائدها المزعومة لصحة الأمعاء، والتي تشمل تحسين إدارة الوزن وصحة القلب.

هذه الأطعمة الغنية بالبكتيريا المفيدة قد لا تكون مناسبة للجميع، حسبما نبه الخبراء، حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوهايو، أن بعض الأطعمة المخمرة تحتوي على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى التقيؤ أو الإسهال أو حتى الإنتان.

وتبين أن أحد هذه الأطعمة يحتوي على سلالة من Weissella، المرتبطة بالتهابات بطانة القلب والعظام.

Trendy health food could make you seriously ill, experts warn https://t.co/NLsVIwp0aH

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الأطعمة المخمرة تعزز جهاز المناعة، إلا أن الأشخاص الذين يستهلكونها يمكن أن يكونوا مريضين بالفعل أو كبارا في السن، ما يجعلهم أكثر عرضة لهذه البكتيريا.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن باهي فان دي بور، أخصائية التغذية والمتحدثة باسم جمعية التغذية البريطانية، قولها: “في هذا السيناريو، يكون من الآمن تناول مكملات من سلالات معينة من البروبيوتيك لاستعادة صحة الأمعاء”.

Trendy fermented foods can make you ill, say top scientists, as they reveal the top offenders for causing allergies, rashes, tummy troubles and potentially fatal infections https://t.co/EcvzuAjEFH pic.twitter.com/WVHToAXOjW

— Mail+ (@DailyMailUK) July 1, 2024