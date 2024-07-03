“تسبّب أمراضا خطيرة”.. خبراء يحذّرون من هذه الأطعمة العصرية!

حذر خبراء في مجال التغذية من أطعمة عصرية تم الترويج لها على أنها صحية، على الرغم من مخاطرها المحتملة على الصحة، وإمكانية تسببها في أمراض خطيرة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ميرور البريطانية فقد أصبحت الأطعمة المخمرة، مثل الكيمتشي (طعام كوري تقليدي أشبه ما يكون بالمخلل عند العرب وأساسه مادة الملفوف) والجبن ولبن الكفير، شائعة بشكل كبير بسبب فوائدها المزعومة لصحة الأمعاء، والتي تشمل تحسين إدارة الوزن وصحة القلب.

هذه الأطعمة الغنية بالبكتيريا المفيدة قد لا تكون مناسبة للجميع، حسبما نبه الخبراء، حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوهايو، أن بعض الأطعمة المخمرة تحتوي على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى التقيؤ أو الإسهال أو حتى الإنتان.

وتبين أن أحد هذه الأطعمة يحتوي على سلالة من Weissella، المرتبطة بالتهابات بطانة القلب والعظام.

Trendy health food could make you seriously ill, experts warnhttps://t.co/NLsVIwp0aH — Ave Will (@avecozave) July 2, 2024

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الأطعمة المخمرة تعزز جهاز المناعة، إلا أن الأشخاص الذين يستهلكونها يمكن أن يكونوا مريضين بالفعل أو كبارا في السن، ما يجعلهم أكثر عرضة لهذه البكتيريا.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن باهي فان دي بور، أخصائية التغذية والمتحدثة باسم جمعية التغذية البريطانية، قولها: “في هذا السيناريو، يكون من الآمن تناول مكملات من سلالات معينة من البروبيوتيك لاستعادة صحة الأمعاء”.

Trendy fermented foods can make you ill, say top scientists, as they reveal the top offenders for causing allergies, rashes, tummy troubles and potentially fatal infections https://t.co/EcvzuAjEFH pic.twitter.com/WVHToAXOjW — Mail+ (@DailyMailUK) July 1, 2024

وحذرت كذلك من أن “بعض الأطعمة المخمرة، مثل الجبن القديم وأطعمة الصويا المخمرة، تحتوي على نسبة عالية من الهستامين، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض بما في ذلك الصداع والطفح الجلدي ومشاكل في الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الهستامين”.

وأضافت: “أصبحت الأطعمة المخمرة في الآونة الأخيرة رائجة للغاية، ولكن في نهاية المطاف هناك دليل أقوى على الفوائد الصحية لتناول الحبوب الكاملة والبقوليات 5 مرات في اليوم بدلا من تناول كميات كبيرة من الكيمتشي”.

وقالت الدكتورة منال محمد، المحاضرة الأولى في علم الأحياء الدقيقة الطبية بجامعة Westminster، إن “بعض الناس قد يعانون من انتفاخ شديد، وهو ما قد يكون مؤلما للغاية”.

ونصحت الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والنساء الحوامل والرضع والأفراد الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، بالابتعاد عن الأطعمة المخمرة.