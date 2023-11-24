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تستمر لأربعة أيام.. بدء سريان الهدنة في غزة

الشروق أونلاين
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تستمر لأربعة أيام.. بدء سريان الهدنة في غزة

دخلت “الهدنة الانسانية” في قطاع غزة حيز النفيذ صباح اليوم الجمعة على الساعة السابعة بتوقيت غزة بعد عدوان الصهيوني تواصل منذ 7 اكتوبر المنصرم على القطاع.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه الهدنة ستسمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد ، يتخللها الافراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الاطفال من سجون الاحتلال و ادخال مساعدات اغاثية و كميات من الوقود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الانصاري أن “الهدنة الانسانية تبدأ اليوم الجمعة على الساعة السابعة صباحا و سيتم الافراج عن المجموعة الاولى من المدنيين (الاسرى) على  الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم”.

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق الأربعاء بواسطة قطر ومصر و الولايات المتحدة و ينص على هدنة قابلة لتجديد لتبادل 50 أسير لدى المقاومة في قطاع غزة مقابل 150 اسير فلسطيني يقبعون في ثلاثة سجون لدى الكيان الصهيوني.

ويذكر أن العدوان الصهيوني واصل قصفه بدون توقف منذ 7 اكتوبر قطاع غزة ما ادى الى استشهاد 14 ألفا و854 فلسطينيا 69 بالمئة منهم من النساء والأطفال  وأكثر من 36 ألف جريح  75 بالمئة منهم أطفال ونساء.

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