تستمر معاناة الروهينجا بلا نهاية بعد خمس سنوات من النزوح الإجباري

تم طرد مسلمي الروهينجا من ميانمار قسراً من وطنهم تحت وطأة الإبادة الجماعية والتعذيب اللاإنساني برعاية حكومة ميانمار، فر أكثر من 1.1 مليون من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة هربًا من الفظائع ولإنقاذ حياتهم، هذا هو أسرع نزوح في تاريخ البشرية حدث في الأسبوع الأخير من أوت 2017.

قدرت دراسة أن جيش ميانمار قتل ما لا يقل عن 25000 شخص، واغتصب 18000 امرأة وفتاة، وضرب 116000 من الروهينجا وألقى 36000 آخرين في النار، تم تدمير ما لا يقل عن 392 قرية من قرى الروهينجا في ولاية راخين، وسميت هذه الفظائع بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل مختلف وكالات الأمم المتحدة ومسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وجماعات حقوق الإنسان والحكومات، ووصفت الأمم المتحدة الاضطهاد بأنه “مثال كلاسيكي على التطهير العرقي”.

اضطرت بنغلاديش بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى فتح الحدود وتوفير المأوى والغذاء للروهينجا لتجنب كارثة إنسانية، بنغلاديش نفسها هي دولة ذات دخل متوسط منخفض مكتظ بالسكان، يعتبر الروهينجا عبء على السكان المحليين والبيئة.

يعيش الروهينجا، الذين يُزعم أنهم ينحدرون من أصول عربية ومحلية، بسلام لآلاف السنين في ميانمار،كانوا جزءًا لا يتجزأ من ميانمار.

خلال الفترة البريطانية، تم انتخاب ثلاثة نواب من مجتمع الروهينجا، ولعبوا دورا بناء في التنمية السياسية والاقتصادية في ميانمار

. ابتداءً من الثمانينيات من القرن الماضي، ابتكر النظام البوذي القومي المتطرف خطة مدروسة للاستيلاء على الأراضي والموارد المنتجة للروهينجا وبدأ طردهم بالقوة. حُرم الروهينجا من الجنسية عام 1982 وتم تهميشهم بسبب سياسات نظام ميانمار، لذلك بدؤوا في الفرار إلى بنغلاديش.

أعادت ميانمار مئات الآلاف من الروهينجا الذين لجؤوا إلى بنغلاديش في الثمانينيات بسبب الاحتجاج القوي من المجتمع الدولي.

لكن الأمر مختلف تمامًا هذه المرة، منذ أوت 2017، لم تكن هناك أي علامات على العودة إلى الوطن حيث تواصل ميانمار خلق العقبات وغرس الشعور بالخوف والفظائع عن عمد في الروهينجا الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم. يعامل باقي الروهينجا الذين يقيمون الآن في ميانمار مثل الحيوانات، تحركاتهم وعملهم محدود للغاية وليس أفضل من عمل السجناء.

من اليوم تبدأ السنة السادسة من البؤس الذي لا يوصف لشعب الروهينجا، ويزداد البؤس سوءًا يومًا بعد يوم بينما يتضاءل دعم وتعاطف المجتمع الدولي بسرعة كبيرة.

يجب ألا نغفل عن محنة إخواننا وأخواتنا الروهينجا الذين أصبحوا من أكثر الضحايا قسوة والأقليات المضطهدة في العالم لمجرد إيمانهم.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها “قلقة للغاية” بشأن الاضطهاد، وأشارت إلى أن “المآسي التي تحدث خلف الأبواب المغلقة في بورما، والتي يعاني منها المواطنون المسلمون البورميون، وصلت إلى رقم مرعب، ووفقًا لتقارير عديدة من مصادر إعلامية ودبلوماسية”. يدعم العديد من الجزائريين دورًا دبلوماسيًا أكثر نشاطًا من جانب حكومتهم للمساعدة في إنهاء الأزمة.

تحتاج بنغلاديش إلى الدعم النشط من المجتمع الدولي لحل الأزمة، ويجب أن نتذكر أن الأزمة نشأت في ميانمار وأن الحل يكمن في ميانمار.