تسجيلات “الباك” و”البيام” دورة 2024 بصفر ورقة.. هذا موعدها وتفاصيلها

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024، ستنطلق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر بصفر ورقة.

وكشفت وزارة التربية في بيان لها، أن “فترة التسجيلات لامتحاني “البيام” و”الباك” دورة 2024، ستنطلق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري على الساعة الثامنة صباحا وتمتد إلى غاية يوم الخميس 21 ديسمبر المقبل منتصف الليل”.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه “تقرر إبتداءً من هذه الدورة التخلي عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في هذين الامتحانين، والاكتفاء بملء استمارة التسجيل الإلكترونية المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة”.

“وعبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وستعتمد تقنية الدفع الالكتروني في تسديد حقوق التسجيل، وهذا مواصلة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي”. ويتم ذلك على النحو الآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

تجرى العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية حيث يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهاذين الامتحانين.

بالنسبة للمترشحين الأحرار:

تتم عملية التسجيل بملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين:

بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا: https://bac.onec.dz

كما نبهت الوزارة إلى إنشاء “حسابات شخصية لكل مترشح تستعمل في دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات، سحب الاستدعاءات، والاطلاع على النتائج كالآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص (اسم المستخدم، كلمة المرور) لكل تلميذ، يمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء https://awlya.education.gov.dz أو عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية.

ويتكفل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة (اسم المستخدم، كلمة المرور).

وأضافت الوزارة أن حقوق التسجيل “تتم إبتداءً من هذه الدورة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية” لبريد الجزائر وباستخدام حساب المترشح المنوه به أعلاه (اسم المستخدم، كلمة المرور) بالولوج إلى المواقع الآتية:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

عن طريق الرابط: https://epay.education.gov.dz

بالنسبة للمترشحين الأحرار:

عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz أو https://bac.onec.dz حسب الحالة “, وفق ذات المصدر