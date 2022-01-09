تسجيلات الدكتوراه علوم.. وزارة التعليم العالي تصدر بيانا

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه على الراغبين بالتسجيل في الدكتوراه علوم نظام كلاسيكي إيداع ملفاتهم على مستوى المؤسسات الجامعية المنتمين إليها من أجل الدراسة والتقييم من طرف الهيئات العلمية.

بيان وزارة التعليم العالي:

تنهي مديرية التكوين في الدكتوراه بمديرية التعليم والتكوين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه في إطار الإلتحاق بالتكوين في الدكتوراه علوم-نظام كلاسيكي، فإنّه وكما هو معمول به في هذا الصدد، يمكن لحاملي شهادات الماجستير التسجيل في الدكتوراه علوم، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المؤرخ في 17 اوت 1998، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، لا سيما المادة 51 منه، التي تنص على أنه يسمح للراغبين إتمام تكوينهم في الدكتوراه علوم.

ولذا يتوجب عليهم إيداع ملفاتهم على مستوى المؤسسات الجامعية المنتمين لها، وذلك من أجل الدراسة والتقييم من طرف الهيئات العلمية.

كما نلفت عناية جميع المعنيين بهذه العملية، بأنه في حالة مصادفتهم لمشاكل في هذا الشأن، يرجى منهم التواصل معنا لتوجيههم للمصالح المعنية لتسوية وضعياتهم.