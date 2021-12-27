تسجيلات كاذبة في “الباك”

ديوان المسابقات يعيد فتح مواقعه والوزارة تحقق

شرع، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال فروعه الجهوية التسعة، في مراقبة وتأكيد تسجيلات المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2022، لتتبع العملية بإسقاط “التسجيلات الكاذبة”. على أن يتم إعادة فتح مواقع الديوان ابتداء من الفاتح فيفري المقبل على مدار 15 يوما لمعالجة كافة الأخطاء رقميا.

أوضحت، مصادر “الشروق”، بأنه بناء على المنشور الخاص بالتسجيلات، سيتم إعادة فتح مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أمام المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي للدورة المقبلة، في الفترة بين الفاتح والـ15 فيفري 2022، لفتح المجال أمامهم للتأكد من صحة المعلومات الواردة في استمارة التسجيل، وفي حال إذا اكتشف أي مترشح نظامي “متمدرس” أي خطأ سواء تعلق بالبيانات الشخصية أو غيرها من الأخطاء، فهو مطالب بتبليغ مدير المؤسسة التربوية مباشرة كتابيا على أن يقوم هذا الأخير بمراسلة الديوان لتصحيحه رقميا، في حين إذا تعلق الأمر بمترشح حر فإنه ملزم بالتقدم على مستوى مديرية التربية التابع لها لإيداع طلب يوضح من خلاله الخطأ الذي وقع فيه. فيما أشارت مصادرنا إلى أن أبرز الأخطاء التي يقع فيها الممتحنون تتعلق أساسا بالبيانات الشخصية من الأسماء والألقاب وتواريخ الميلاد.

أسماء وألقاب وتواريخ الميلاد خاطئة في بيانات البكالوريا

وأضافت، مصادرنا بأن الديوان وعقب انقضاء فترة التسجيلات الإلكترونية الأولية، والتي جرت في الفترة بين 28 نوفمبر و23 ديسمبر الجاري، سيشرع من خلال فروعه الجهوية، في التأكد من صحة المعلومات الواردة في الملفات الورقية للمترشحين ومطابقتها مع ما هو مدون على الاستمارات الإلكترونية، خاصة ما تعلق بوضعية الممتحن تجاه اختبار مادة التربية البدنية “الرياضة”، إن كان كفؤا أو “معفى”، بالإضافة إلى التحقق من صحة وقانونية الوثائق المقدمة عموما والشهادات المدرسية بشكل خاص للسنة ثالثة ثانوي إذا تعلق الأمر بامتحان شهادة التعليم الثانوي “البكالوريا” والسنة رابعة متوسط إذا تعلق الأمر بامتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، على اعتبار أنها تعد وثيقة أساسية جدا في ملفات التسجيلات، مع التأكد أيضا من دفع المترشح لحقوق التسجيل التي تظهر من خلال “الوصل” الذي يسلم ضمن الملف الورقي. وفي حال تم الاصطدام ببعض الاختلالات والمعلومات المتضاربة، فإنه يتم العمل مباشرة على تداركها وتصحيحها والاستعجال لمعالجتها، من خلال التنسيق المباشر مع مصالح مديريات التربية للولايات المختصة “مصالح التمدرس والامتحانات” –تضيف مصادرنا.-

وطمأنت، ذات المصادر كافة الممتحنين بأن “التسجيلات المكررة” لبعض المترشحين لا تلغى، وإنما تتم مطابقتها مع الملفات الورقية المودعة على مستوى مديريات التربية للولايات بالنسبة للممتحنين الأحرار والمؤسسات التربوية بالنسبة للممتحنين النظاميين.