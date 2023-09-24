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اقتصاد
وتوفير أكثر من 86 ألف منصب شغل..

تسجيل أزيد من 3 آلاف مشروع استثماري في 8 أشهر

الشروق أونلاين
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تسجيل أزيد من 3 آلاف مشروع استثماري في 8 أشهر
عمر ركاش

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، الأحد، عن تسجيل أزيد من 3 آلاف مشروع استثماري إلى غاية 31 أوت من السنة الجارية. 

وفي تصريح المدير عمر ركاش للإذاعة الوطنية أن “النصيب الأكبر للمشاريع الاستثمارية عاد إلى قطاع الصناعة بأزيد من 1700 مشروع”

وأكد ركاش على إلتزام أصحاب هذه المشاريع الاستثمارية بتوفير أكثر من 86 ألف منصب عمل. حيث بلغ العدد 3411 مشروعا منها 71 مشروع مرتبط بالأجانب على مستوى شباك مشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

كما قال المدير ركاش أن مشاريع القطاع الصناعي بلغت أكثر من 1700 مشروع. فيما بلغ عدد المشاريع في قطاع البناء والأشغال العمومية 512 مشروع إلى جانب قطاعات النقل، الفلاحة، السياحة والصحة وغيرها.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن “الوكالة إنطلقت مرحلة متابعة مدى الإطلاق الفعلي لهذه المشاريع حيث أن أصحابها ملزمون بتقديم كشوفات مدى تقدم مرحلة الإنجاز”.

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