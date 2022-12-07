تسجيل أزيد من 4 آلاف فكرة مشروع مبتكر و200 براءة اختراع

رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار يكشف:

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية أحمد مير عن الإحصائيات الأولية للتسجيل في مشروع مذكرة مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع، حيث تم تسجيل أزيد من 4000 فكرة مشروع مبتكر، وأكثر من 200 فكرة مبتكرة قابلة للتحويل لبراءة اختراع.

وأوضح البروفيسور مير في تصريح لـ”الشروق” أنه يتوقع بعد تمديد الآجال إلى غاية 22 ديسمبر الجاري أن تتجاوز العملية عتبة 10 آلاف مشروع وأكثر من 1000 ملف براءة اختراع، ولفت إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري رقم 1275 المتضمن شهادة براءة اختراع شهادة مؤسسة ناشئة شرعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية في حملات تحسيسية على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وعلى مستوى مختلف وسائل الإعلام لتوضيح الهدف من المشروع وتوضيح آليات تنفيذه.

وأشار ذات المسؤول إلى أن الزيارات الميدانية كشفت أن الإقبال على المشروع من قبل الطلبة كان جد مقبول، لأنه جاء لينقذهم من شبح البطالة وذلك بإنشاء مؤسسات ناشئة خاصة بهم، كما أنه يهدف لتحقيق مسعى السيد رئيس الجمهورية في جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الجزائري، وتحسين ترتيب الجزائر -يقول- في مؤشر الابتكار العالمي وجعل الجزائر بيئة حقيقية للابتكار وللأفكار المبتكرة.

ومن أجل ذلك، تم تمديد الآجال حتى يتمكن الطلبة من تسجيل أفكارهم المبتكرة بغرض الحصول على المزايا المخصصة لهم، لاسيما ما تعلق بالمرافقة الجيدة وبالتمويل وكذا تخصيص مكاتب تؤجر لهم بمبالغ رمزية، وحتى يتسنى لهم الحصول على السجلات التجارية.