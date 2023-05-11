تسجيل أكثر من 3.000 طلبا للاستثمار الزراعي في الجنوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الخميس، أنه تمّ تسجيل “طلب قوي” على الاستثمار الزراعي في جنوب البلاد.

وصرّح هني خلال نزوله ضيفاً على القناة الإذاعية الثالثة: “تسجيل أكثر من 3 آلاف طلب للاستثمار الزراعي في الجنوب على منصة ديوان تطوير الزراعة الصحراوية ما بين نهاية 2022 ومطلع 2023”.

وأضاف ذات المتحدث: ” مردود الحبوب المعتبر الذي يتراوح ما بين 70 و80 قنطارا للهكتار الواحد وتوفر الموارد المائية الضرورية، ومرافقة الدولة تشجع على الاستثمار في الزراعة الصحراوية”.

وأكد وزير الفلاحة أنه تمّ “وضع 230 ألف هكتارا تحت تصرف المستثمرين سنة 2022 في إطار برنامج الفلاحة الصحراوية”.

وواصل الوزير تصريحه: “تخصيص 220 ألف هكتارا في إطار مخططات الزراعات المعدة لهذه المنطقة سيما الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب والبقوليات”.