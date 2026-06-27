تسجيل أكثر من 350 مشروعا اجنبيا لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

البنية التحتية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن الجزائر تمتلك مخزونًا هامًا من البنية التحتية ما يعزز جاذبية البلاد لاستقطاب الاستثمارات الكبرى وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وأوضح ركاش، خلال مشاركته اليوم السبت 27 جوان، في ندوة اقتصادية على هامش معرض الجزائر الدولي، أن الجزائر استثمرت خلال السنوات الأخيرة بشكل مكثف في تطوير الهياكل القاعدية، بما يضمن توفير مناخ ملائم للأعمال وتحسين ظروف الاستثمار والإنتاج والتصدير.

ووفقا لما نقلته الوكالة، أشار إلى أن الجزائر تتوفر على شبكة بنية تحتية متكاملة تضم 36 مطارًا و45 ميناءً، من بينها 20 ميناءً تجاريًا، إضافة إلى شبكة سكك حديدية هامة وشبكة طرقات واسعة وعصرية، بما يسمح بربط مختلف مناطق الوطن بمراكز الإنتاج والتصدير.

وأبرز ركاش أهمية الممرات الاستراتيجية الثلاثة التي تربط الجزائر بالعمق الإفريقي، والتي تفتح آفاقًا واعدة للولوج إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب الاستثمارات المنجزة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.

وأوضح بأن هذه البنية التحتية تتيح للمستثمرين تسهيل عمليات استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات، مع ضمان الربط اللوجستي لتقريبهم من الموانئ والمطارات.

وأشار ركاش أيضا إلى وجود تنسيق متواصل مع مختلف الشركاء في مجال الموارد البشرية، لاسيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف تكييف برامج التكوين مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية وتوفير يد عاملة مؤهلة ترافق المشاريع الاستثمارية.

تسجيل أكثر من 350 مشروعا اجنبيا لدى الوكالة

وتطرق ركاش خلال مداخلته إلى مجهودات الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال ترسيخ مناخ أعمال قائم على الثقة، الشفافية والوضوح وإطار قانوني مستقر يمنح المستثمرين رؤية أوضح على المدى الطويل لإنجاز مشاريعهم.

ليكشف عن تسجيل 353 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا، مؤكدًا أن نسبة تجسيد العديد من هذه المشاريع بلغت مستويات معتبرة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال بالجزائر وفعالية الإصلاحات الاقتصادية.

وفيما يخص القطاعات القادرة على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، أوضح ركاش أن الجزائر تتجه نحو تشجيع المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر على النمو الاقتصادي، وتلك التي تضمن احلال الواردات وتوازن ميزان المدفوعات.

ولفت إلى وجود توجه متزايد نحو المشاريع الاستثماريةال كبرى المرتبطة بتثمين الثروات المنجمية والموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الزراعات الاستراتيجية، وتطوير الصناعات الصيدلانية.