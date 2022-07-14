تسجيل أول إصابة بمتحوّر كورونا “الأكثر عدوى” في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية يوم الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحوّر الجديد لسلالة أوميكرون من فيروس كورونا المسمى “BA.2.75”.

وقالت وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء في سيئول، إن المتحوّر “BA.2.75” هو الأكثر عدوى من بين جميع متحوّرات كورونا المكتشفة حتى الآن.

كما يعرف المتحوّر الذي اكتشف أول مرة في الهند، شهر ماي الماضي، بتجنّبه للمناعة واللقاحات السابقة.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّ حالة الإصابة بالمتحوّر سجّلت لدى رجل في الستينات من عمره، يقيم في مدينة إنتشون.