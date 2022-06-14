تسجيل أول حالة غش بالبلوتوت لدى تلميذة بمركز دائرة المعذر بباتنة

سجلت، الثلاثاء، أول حالة غش في امتحان شهادة البكالوريا بباتنة، بعدما ضبط أعوان الحراسة، تلميذة، في مركز امتحان بدائرة المعذر الواقعة على بعد 26 كلم شمال شرق باتنة.

وضبطت التلميذة البالغة من العمر 17 سنة، وهي تحوز جهاز بلوتوث حساس، ما اعتبر قرينة مادية عن تهمة الشروع في الغش، ليتم بموجب ذلك اخراجها من القسم من طرف الحراس قبل الشروع في إعداد محضر إداري وآخر جزائي، يقضي أولا بالشطب من مسابقة البكالوريا لفترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، في انتظار الشق الجزائي عقب نقل التلميذة وتحويلها على محكمة سريانة ذات الاختصاص الإقليمي للبت في العقوبة الجزائية. وفيما عدا هذه الحالة لم تسجل مختلف مراكز امتحان شهادة البكالوريا لولاية أية محاولة منذ انطلاق دورة بكالوريا الحالية 2022.