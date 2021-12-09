تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون بمستغانم.. السلطات تخرج عن صمتها

نفت مديرية الصحة لولاية مستغانم، الخميس، تسجيل أي إصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” عكس ما تم تداوله.

وأفادت مصالح الولاية أن بعض صفحات التواصل الإجتماعي تداولت في الساعات الأخيرة خبر غير صحيح مفاده تسجيل حالة للمتحور أوميكرون بولاية مستغانم.

وأكدت مديرية الصحة أنها إلى حد الساعة لم تسجل بولاية مستغانم أي إصابة كوفيد بواسطة فيروس متحور اوميكرون عكس ماتداولته هذه الصفحات.

وأشارت إلى أن الهيئة الوحيدة التي تتعرف على نوع المتحور هي معهد باستور بالجزائر العاصمة، لا غير ، والوضعية الوبائية محل متابعة آنية من قبل السلطات المحلية.