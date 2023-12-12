تسجيل الأدوية الجديدة ومراقبتها.. هذه تعليمات عون

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الإثنين، على ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة ومراقبتها في آجالها المحددة.

وأكد عون في كلمته بمناسبة إشرافه ببلدية بئر الجير على تدشين الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على “أهمية احترام الآجال الممنوحة للمستثمرين ومنتجي الأدوية لتسجيل الأدوية الجديدة ومراقبتها”.

وأضاف بأنه “لا يمكن الاحتفاظ بملف لأكثر من شهر لتسجيل الأدوية ومراقبتها ولا يمكن قبول أي عذر لكبح الخدمات المقدمة من قبل الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لفائدة المستثمرين ومنتجي الأدوية”.

كما تم على هامش تدشين هذه المنشأة إمضاء اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وجامعات وهران 1 والجزائر 1 وتلمسان لاجراء التربصات لفائدة طلبة الصيدلة والبيولوجيا والكيمياء وكذا تبادل الخبرات وإجراء البحوث.

للإشارة تتوفر الملحقة الواقعة بمحاذاة المؤسسة الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر 1954” على جناح اداري ومخابر ومصالح أخرى على غرار المصلحة الفيزيائية الكيماوية والصيدلانية والميكروبيولوجيا وغيرها.