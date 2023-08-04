تسجيل الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى.. التربية تصدر بيانا  

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه يتيعن على الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى التسجيل عبر الأرضية الرقمية التي وضعتها الوزارة ضمن النظام المعلوماتي للقطاع.

وجاء في بيان للوزراة “تعلم وزارة التربية الوطنية أساتذة جميع المراحل التعليمية الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى، بمن فيهم الذين أودعوا طلباتهم على مستوى مديريات التربية، أن هذه العلمية تتم على الأرضية الرقمية دون سواها، وذلك بالتسجيل عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: https://ostad.education.gov.dz “.

وأضاف البيان، أن هذه العملية تتم “في الفترة الممتدة من يوم الأحد 06 أوت 2023، على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا إلى غاية يوم الخميس 31 أوت 2023 منتصف الليل”.