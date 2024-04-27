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من دون الحاجة للتنقّل إلى المدارس ولا أي أوراق

تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي “حصريا” عبر النظام المعلوماتي للوزارة

الشروق أونلاين
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تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي “حصريا” عبر النظام المعلوماتي للوزارة
أرشيف
قسم دراسي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم السبت، أن تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، للسنة الدراسية 2024-2025، سيتمّ حصريا عبر النظام المعلوماتي للوزارة.

جاء هذا خلال ندوة وطنية، أجراها الوزير يوم السبت عن بعد ، مع إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ومديرو التربية.

حيث أكد مسؤول القطاع عبد الحكيم بلعابد، أن التسجيلات الرقمية للتلاميذ الجدد في الابتدائي، ستستمرّ طيلة الفترة ما بين الخميس 2 ماي إلى الثلاثاء 31 ماي 2024.

وقال بلعابد إن هذا الإجراء يأتي ضمن استكمال رقمنة القطاع. إذ يسمح لأولياء الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2018، بتسجيل أبنائهم عبر فضاء الأولياء، من دون الحاجة لأي أوراق ولا أي تنقّل إلى المؤسسات التعليمية.

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