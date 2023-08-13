تسجيل حالتي تسمم بجرثوم “البوتوليزم” بقسنطينة.. ومختصون يحذرون

كشفت الدكتورة عطوي نزيهة أستاذة محاضرة في علم الأوبئة والطب الوقائي بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة عن تسجيل حالتي تسمم غذائي بجرثوم البوتوليزم.

وأفادت البروفيسور عطوي، الأحد، في حوار لإذاعة قسنطينة الجهوية أن الأمر يتعلق بامرأة وابنها تعرضا للتسمم بجرثوم البوتوليزم يتواجدان حاليا داخل مصلحة الإنعاش في حالة صحية مستقرة لحد الآن.

وأشارت المتحدثة إلى أن الإصابة بالبوتوليزم كانت جراء تناول مادة التونة المعلبة وجبن “الكاممبير”.

وأوضحت المختصة أن الإصابة كانت وسط عائلة مكونة من 5 إلى 6 أفراد، لكن أعراض البوتوليزم مست فردين فقط هما الأم والابن، مشيرة إلى أن الضحيتين تناولا التونة المعلبة يوم 02 أوت وظهرت عليهما الأعراض يوم 03 أوت في أقل من 24 ساعة، وهذه ثالث حالة للإصابة بالتسمم الغذائي بجرثوم البوتوليزم منذ سنة 1998.

وقالت الطبيبة عطوي إن فترة حضانة ميكروب البوتيليزم تمتد من 4 ساعات إلى 10 أيام “تجاوزنا مدة حضانة ميكروب البوتيليزم ولم نسجل إصابات أخرى وهو مؤشر ايجابي.”

وقالت إنه تم إرسال عينات من التونة المعلبة إلى معهد باستور للتحاليل واعداد التقرير النهائي ونترقب النتائج اليوم الأحد.

وحول التسمم بجرثومة البوتوليزم قالت الدكتورة عطوي: “البوتوليزم هو تسسم غذائي كباقي التسممات الغذائية، غير أنه يصنف كأخطر تسمم غذائي”.

وتابعت “جرثوم البوتوليزم أخطر الجراثيم المسببة للتسممات الغذائية لإفرازه مادة سامة تصيب مباشرة الجهاز العصبي للإنسان”.

وعن أعراض التسمم قالت البروفيسور عطوي “أعراض جرثوم البوتوليزم تتمركز في الجهاز العصبي، وأخرى تمس الجهاز البصري ” العينين ازدواجية في الرؤية والضبابية.”

وتابعت قائلة”أخطر أعراض التسمم بجرثوم البوتوليزم هو شلل العضلات التنفسية بحيث يصبح الإنسان غير قادر على التنفس ويتطلب تنفس اصطناعي”.

وأضافت “في حال تطور الأعراض لعدم القدرة على الكلام والبلع يجب نقل المصاب على جناح السرعة للعناية المركزة لأنه عارض خطير يدل على شلل الجهاز التنفسي.”

وعن تاريخ التسمم بهذا الجرثوم قالت البروفيسور عطوي سجلنا سنة 2012 حالات للتسسم جراء جرثوم البوتوليزم بولاية أم البواقي بسبب تناول مادة ” الهريسة” المستوردة.

وأضافت قائلة “أخطر التسممات الغذائية الجماعية بجرثوم البوتوليزم كانت سنة 1998 من مادة ” الكاشير سجلت أنذاك أزيد من 244 حالة بمعدل 16% في المائة حالة وفاة وهو معدل وفيات كبير جدا”.

وأوضحت الدكتورة عطوي أن جرثوم البوتوليزم يتواجد في المعلبات على وجه الخصوص اللحوم بأنواعها، البيض، المشروبات، الأسماك، الثوم، المعلبات كلها معرضة وخزان للتسممات الغذائية”.

وقالت المتحدثة إن “هناك عدة جراثيم تتكاثر مع ارتفاع درجة الحرارة ما يزيد من خطر التسمم الغذائي.”

وأكدت البروفيسور عطوي أن “جرثوم البوتوليزم يظهر ويتكاثر من المنشأ كالمصانع الغذائية، ويزداد خطورة مع إهمال وعدم احترام سلسلة التبريد”.

ودعت إلى وجوب احترام شروط النظافة الذاتية والجماعية لمهني الخدمات الغذائية بكل أنواعها”.