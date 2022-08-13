-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
تسجيل درجات حرارة قياسية
باقي بوخالفة
2022/08/13
72
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
عودة التّربصات الجامعية قصيرة المدى في الخارج
الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية بمالي
ماذا سيحمل ماكرون في حقيبته لتخفيف التوتر مع الجزائر؟
مشاورات موسعة خلال ثلاثة أشهر وهيئة خاصة للنظر في منازعات استعمال المصنفات
أنقذنا الصّيدلية المركزية من الإفلاس
الأولياء اقتنوا 40 ألف كتاب مدرسي “إلكترونيا”
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بعد معالجة بطاقة الرغبات الثانية.. نتائج توجيهات حاملي البكالوريا هذا المساء
2022/08/11
بلاني: محاولات المخزن لربط البوليساريو مع جماعات أخرى “خيالات وأكاذيب”
2022/08/11
نشرية جديدة: موجة حر شديدة عبر 26 ولاية
2022/08/13
ارتفاع مداخيل السياحة في تونس بنسبة 57 بالمئة.. ولكن !
2022/08/11
عمورة يرفض السّفر إلى الكيان الصّهيوني وهذا ما طالب به الاتحاد الأوروبي
2022/08/11
الرأي
المزيد
فوائدُ هِبَةٍ كويتية في جيب ولد عبّاس!
حسين لقرع
2022/08/13
حينما تصل سكّين الظّلم إلى العظم!
سلطان بركاني
2022/08/13
الأطفال والمدنيون أكثر ضحايا العدوان على غزة
2022/08/13
معالمُ لمِّ الشمل
عمار يزلي
2022/08/12
أقبح من ذنب
عبد الناصر بن عيسى
2022/08/12