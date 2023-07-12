تسجيل ذروة تاريخية جديدة ثالثة في استهلاك الكهرباء

سجلت الجزائر ذروة تاريخية جديدة ثالثة ومتتالية في استهلاك الكهرباء الثلاثاء على الساعة 14سا و19 د فيما يخص استهلاك الكهرباء تقدر ب 18377 ميغاواط.

وأفاد به الناطق الرسمي باسم شركة “سونلغاز”، خليل هدنة، أن هذه الذروة بعد الأولى المسجلة الأحد 9 جويلية و المقدرة ب 17508 ميغاواط، والثانية الاثنين 10 من نفس الشهر المقدرة ب 17905 ميغاواط

وأكد ذات المتحدث، أنه بالرغم من الحرارة العالية التي سجلت أرقاما قياسية إلا أن هذه الحالة الاستثنائية تعد امتحانا جيدا و ناجحا للهياكل الطاقوية والشبكة الكهربائية الوطنية الذين اثبتوا النجاعة العالية بالتفاعل الإيجابي مع ثلاثة أرقام قياسية متتالية في الاستهلاك للكهرباء في مدة زمنية متقاربة.