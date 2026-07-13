لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي، أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة يوم الإثنين، عن تسجيل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر. بعد بلوغ مستوى 21.378 ميغاواط.

وتزامن تسجيل هذه الذروة الجديدة، عند الساعة 15:30 عصر الإثنين 13 جويلية، مع موجة الحرّ الشديدة التي تشهدها مناطق عدّة من البلاد.

ويوم الأحد 12 جويلية، بلغت ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية عند الساعة 15:00 زوالا، مستوى 21.176 ميغاواط.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أعلى ذروة تم تسجيلها خلال السنة الماضية، بلغت 20.628 ميغاواط. ما يعكس الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، خلال فترات الحرّ الشديد، ونسبة الرطوبة العالية.