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الجزائر

تسجيل فيديو يطيح بالمشتبه فيهما بالاعتداء على مواطن بالعاصمة

الشروق أونلاين
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تسجيل فيديو يطيح بالمشتبه فيهما بالاعتداء على مواطن بالعاصمة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، عن توقيف المشتبه فيهما بالاعتداء على مواطن بالعاصمة، بعد انتشار تسجيل فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الجريمة.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الاعتداء تم من خلال استعمل الجناة السلاح الأبيض ضد الضحية.

كما يتنقل المشتبه فيهما بمركبة من نوع “رونو كليو” بيضاء اللون تحمل ترقيم ولاية البويرة.

بالمقابل وجهت مديرية الأمن الوطني، نداء لكافة المواطنين ضحايا المشتبه فيهما، قصد التقدم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية البويرة، أو لأقرب مقر شرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو للإدلاء بشهادة في هذا الشأن.

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