تسجيل مئات الآلاف من الناخبين الجدد قبيل تشريعيات 2 جويلية

سجّلت القوائم الانتخابية مئات الآلاف من الناخبين الجدد، وفقا لما كشفته نتائج المراجعة الاستثنائية للتسجيل في القوائم الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أن هذه العملية سمحت بإدراج مواطنين بلغوا سن 18 سنة يوم الاقتراع، إضافة إلى تسجيل ناخبين جدد لم يسبق لهم التسجيل في القوائم الانتخابية، ما يعكس ديناميكية متجددة في الهيئة الناخبة.

كما شملت العملية أيضا تحديث بيانات الناخبين وتحيين أماكن إقامتهم، إلى جانب شطب الحالات غير المؤهلة قانونيا، في إطار مسعى لضمان قاعدة بيانات انتخابية دقيقة وموثوقة.

ووفقا للبيان الصادر عن السلطة فقد ارتفع عدد الهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية من 24.503.060 ناخبًا إلى 24.727.041 ناخبًا، وبالتالي فإن الزيادة في عدد الناخبين بلغت 223.981 ناخبًا.

بالتفصيل.. هذه نتائج المراجعة الاستثنائية للتسجيل بالقوائم الانتخابية

ـ عدد الهيئة الناخبة قبل المراجعة الاستثنائية 24.503.060 ناخبا.

ـ عدد الهيئة الناخبة داخل الوطن قبل المراجعة الاستثنائية 23.633.818 ناخبا.

ـ عدد الهيئة الناخبة من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج قبل المراجعة الاستثنائية 869.242 ناخبا.

ـ عدد الهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية 24.727.041 ناخبا.

ـ عدد الهيئة الناخبة داخل الوطن بعد المراجعة الاستثنائية 23.872.756 ناخبا مسجلا.

ـ عدد الهيئة الناخبة من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج قبل المراجعة الاستثنائية 854.285 ناخبا.

ـ عدد المسجلين الذين بلغوا سن 18 سنة يوم الاقتراع : 27.234 مسجلا.

ـ عدد المسجلين الجدد الذين لم يسبق لهم التسجيل : 291.584 مسجلا.

ـ عدد المسجلين بسبب تغيير الإقامة 223.928 مسجلا.

ـ عدد المشطوبين بسبب تغيير الإقامة 263.689 مشطوبا.

ـ عدد المشطوبين بسبب الوفاة 52.554 مشطوبا.

ـ عدد المشطوبين بسبب فقدان حق الانتخاب 2522 مشطوبا.