تسجيل 11 ألف فكرة مبتكرة لمشاريع التخرج الجامعي

رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار أحمد مير لـ"الشروق":

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال، البروفيسور أحمد مير، عن تسجيل 11 ألف فكرة مبتكرة في إطار إنجاز مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع للسنة الجامعية 2023-2024.

وأفاد البروفيسور مير في تصريح لـ”الشروق”، بأنه بعد سنة تجريبية حول تطبيق القرار الوزاري 12-75 الذي يخص شهادة جامعية مؤسسة ناشئة، وفي السنة الثانية، بدأت الجامعة الجزائرية تقطف الثمار، مصرّحا أن: “هذا القرار أضاف في الحياة الاقتصادية للوسط الجامعي زخما وتفاعلا كبيرا من قبل مكونات الأسرة الجامعية، سواء الطلبة والأساتذة”.

وتابع مير كلامه: “هذه السنة جنينا فيها ثمار السنة الأولى، بعدما حققنا نتائج جد إيجابية”، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى حيازة أكثر من 400 مشروع على وسم مشروع مبتكر، فيما تم إيداع 1400 طلب براءة اختراع، فضلا عن توجيه أكثر من 3 آلاف مشروع لتكون مشاريع لمؤسسات مصغرة، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الوسط الجامعي، إذ أصبح كل الطلبة يتحدثون لغة المقاولاتية ويفكرون في إنشاء شركات ناشئة وخلق الثروة في الاقتصاد الوطني، يقول المتحدث.

8 آلاف فكرة قابلة للتحوّل إلى مؤسسات ناشئة

أما بالنسبة للموسم الحالي، فقال ذات المسؤول، إنه تم تسجيل 11 ألف فكرة مبتكرة حتى 29 فيفري المنصرم، وبعد عملية الاختيار والانتقاء من بين هذه الأفكار، تمت الموافقة على 8 آلاف فكرة قابلة لتتحوّل إلى شركات ناشئة أو مصغرة.

وشرح البروفيسور مير بأن الدورات التكوينية المرافقة لهذه الأفكار انطلقت عبر 107 حاضنة أعمال على مستوى الوطن منذ أشهر، حيث تم تكوين الطاقم العلمي المكوّن من أساتذة ومهندسين في مرحلة أولى وعلى دفعات بداية من السنة الماضية في مجال المقاولاتية ومجال إعداد مخطط الأعمال وتدريب المدربين في مجال التسويق الرقمي، وكذلك آليات تمويل الشركات الناشئة والشركات المصغرة.

وأفاد ذات المتحدث أنه في السنة الثانية من تطبيق القرار الوزاري 12-75، “أصبح لدينا أساتذة ومكونون مؤهلون ولديهم الخبرة لمرافقة الطلبة حاملي الأفكار المبتكرة”، موضّحا أن الدورات التكوينية لفائدة الطلبة انطلقت مباشرة بعد الانتهاء من عملية انتقاء المشاريع، حيث تم تسجيل أزيد من 800 دورة تدريبية في مختلف المجالات، على غرار إعداد مخطط الأعمال وكذلك التسويق الرقمي وآليات التمويل.

مرافقة ودعم الطلبة لإعداد مخطط الأعمال

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للابتكار، بأن المرحلة الثانية من التكوين انطلقت مؤخرا ولا تزال مستمرة، وتخص التكوين في إعداد النموذج الأولي، إذ تتطلب الفكرة المبتكرة التحوّل إلى نموذج أولي بعد أن تنضج، وهو النموذج الذي يسجل به الطالب مشروعه عبر منصة “ستارتاب” للحصول على وسم “مشروع مبتكر”. وبعد إعداده لمخطط الأعمال -يضيف المتحدث- يتوجه الطالب إلى آليات التمويل الموجودة والمتوفرة، سواء تلك التي وضعتها الدولة كصندوق تمويل الشركات الناشئة، أو عن طريق رأس المال المخاطر، وستتم مرافقة الطلبة في المرحلة الثالثة من أجل تعليمهم كيفية التسجيل سواء في منصة “ستارتاب” للحصول على وسم “مشروع مبتكر” أو كيفية التسجيل وإيداع طلبات براءة اختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية .

وتوقّع البروفيسور مير ارتفاع عدد المشاريع التي ستناقش هذه السنة في إطار القرار الوزاري 12-75 مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت مناقشة 6058 مشروع، فيما ينتظر مناقشة 8 آلاف مشروع برسم السنة الجامعية الحالية، وهذا كله يصب -حسبه- في مصلحة الاقتصاد الوطني ومن أجل تغيير ذهنية الطالب من طالب يبحث عن منصب شغل إلى طالب خالق للثروة ومساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

استحداث الشباك الموحّد لتقريب الإدارة للطالب

وذكر ذات المتحدث، بأن الجامعة الجزائرية في إطار تطبيق هذا القرار الوزاري، تدعمت بحاضنات أعمال وصل عددها إلى 108، منها حاضنة أعمال رقمية، بالإضافة إلى 102 مركز تطوير مقاولاتية و43 دار للذكاء الاصطناعي، و86 مركزا للدعم التكنولوجي والابتكار، وكل هذا من أجل مرافقة الطالب أحسن مرافقة لإنشاء شركته الناشئة.

“فيما نعمل، يقول المسؤول نفسه، على استحداث ما يسمى بالشباك الموحّد الذي سيتواجد فيه ممثلو البنوك ومصالح الضرائب والسجل التجاري، حتى نقرّب الخدمة العمومية المرافقة للطالب حامل الفكرة المبتكرة، لتسهيل عملية استحداثه لمؤسسته الناشئة، وهو ما تعمل عليه وتسعى لتحقيقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل جعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، على حد تعبيره.