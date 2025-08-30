تسجيل 15 حريقًا للغطاء النباتي خلال 24 ساعة

مع إخماد أغلبها

سجلت مصالح الحماية المدنية من في آخر تحديث لها حول الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة الثامنة صباحا من اليوم السبت اندلاع 15 حريقًا شملت الغابات والأدغال والأحراش عبر عدة ولايات، تم إخماد 13 منها نهائيًا فيما لا تزال عمليتا إخماد متواصلتين بكل من البليدة وتيبازة.

ففي ولاية الشلف، تم إخماد حريق غابة بمنطقة المرابيع ببلدية المرسى. أما في باتنة، فقد أُخمد حريق بالأدغال والأحراش بمنطقة مشتة تانوت الشعبة الخضراء ببلدية أولاد سلام.

وشهدت ولاية بجاية تسجيل ستة حرائق متفرقة بكل من تيمناشين (بوخليفة)، بوليماط (بلدية بجاية)، إيغر قندوز (فرعون)، إلول أيت عثيق (درقينة)، وأقمون (تيزي نبربر)، وجميعها أُخمدت نهائيًا.

وفي البليدة، لا تزال عملية إخماد حريق غابة بمنطقة حقو فرعون ببلدية أولاد يعيش متواصلة.

كما سُجلت في تيزي وزو حالتان، الأولى بقرية محاقة (بوزغن) والثانية على مستوى الطريق الوطني 24 بسيدي خليفة (أزفون)، حيث أُخمد الحريقان بالكامل.

وفي العاصمة، تم السيطرة على حريق أدغال وأحراش بغابة باينام ببلدية عين البنيان، بينما شهدت جيجل حريقًا بمنطقة شادية ببلدية قاوس أُخمد نهائيًا.

أما بتيبازة، فقد اندلع حريق بمزرعة يافوفي قويدر ببلدية أحمر العين وأُخمد، فيما تتواصل جهود الإخماد بغابة سيدي أمحمد أڤلوش ببلدية مسلمون. كما شهد دوار توارس ببلدية قوراية حريق غابة أُخمد بالكامل.