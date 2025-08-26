تسجيل 18 حريق غابات وأدغال خلال الـ 24 ساعة

الحماية المدنية تسيطر على معظمها

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل 18 حريقًا للغابات والأدغال والأحراش في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الثلاثاء، حيث تم إخماد 14 حريقًا نهائيًا، فيما تخضع 3 حرائق للمراقبة تحت الحراسة، في حين ما تزال عملية إخماد حريق واحد متواصلة.

وبحسب الحصيلة، تتوزع الحرائق عبر عدة ولايات، حيث شهدت ولاية بجاية أكبر عدد منها، من بينها حريق غابة بالمكان المسمى “اخرازن” ببلدية بوخليفة ما تزال عملية إخماده متواصلة، بينما أخمدت نهائيًا حرائق بكل من مفترق الطرق ببلدية بجاية، نزلة ببلدية درقينة، أغيل أو جبار بسوق الاثنين، ثالة ندرث بدرقينة، وبوعيسي ببلدية تاسكريوت.

وفي ولاية البليدة، تم إخماد حريق غابة بحي حقو فرعون ببلدية الشريعة مع مواصلة عملية الحراسة، كما سجلت ولاية تيزي وزو عدة حرائق أُخمدت نهائيًا في مواقع مختلفة منها أيت وازن عاطوش (ماكودة)، قرية تيروال/أيت عبد علي (واسيف)، طريق تيفرة (تيقزيرت)، أقني فيلقان (بني زيكي)، وقرية تقموت اعباش (أزفون).

أما بولاية جيجل، فقد أُخمد نهائيًا حريق بالأدغال والأحراش في منطقة بوعقبة (بلدية أولاد يحيى خدروش)، في حين شهدت ولاية سكيكدة حريقًا على مستوى طريق بيسي ببلدية بني بشير تم إخماده مع مواصلة الحراسة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد حريق بغابة الحمبلي ببلدية عين عبيد (قسنطينة) تم إخماده نهائيًا، إضافة إلى حريق غابة مودة بأولاد إبراهيم (المدية) الذي أخمد وتبقى عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولايتي الطارف وتيبازة، تم الإعلان عن إخماد حريقين نهائيًا، الأول بمشتة محمد الطيب في بلدية بوحجار، والثاني بغابة واد أومازر في بلدية شرشال.

الحماية المدنية تسخر تعزيزات ضخمة لإخماد حريق غابة ببجاية

وأعلنت مصالح الحماية المدنية عن تدخلها، صباح اليوم الثلاثاء، لإخماد حريق شبّ بغابة في المكان المسمى إخرازن ببلدية بوخليفة، دائرة تيشي بولاية بجاية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جُنّدت إمكانيات بشرية ومادية هامة للتحكم في ألسنة اللهب، تمثلت في: 6 شاحنات إطفاء، 47 عون بمختلف الرتب، دعم من المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية سطيف، 3 طائرات إطفاء من نوع AT802 وسيارة إسعاف واحدة.

وأكدت الحماية المدنية أن العملية ما تزال متواصلة.