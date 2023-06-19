-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية..

تسجيل 19 مشروع براءة اختراع في وهران

الشروق أونلاين
  • 160
  • 0
تسجيل 19 مشروع براءة اختراع في وهران
المدرسة الوطنية العليا في العلوم البيولوجية وهران

أودعت المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران، 19 مشروع براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، خلال السنة الجامعية 2022.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية عن المؤسسة ذاتها، أنه في إطار آلية شهادة مؤسسة ناشئة “شهادة-براءة اختراع” تمّ إيداع 19 مشروع براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بوهران.

ويهدف ذلك إلى حماية الأفكار المبتكرة للطلبة ومؤطريهم ضمن مشروع أطروحة نهاية الدراسة وتجسيد مشاريعهم بتأسيس شركاتهم الناشئة الخاصة.

وسجلت حاضنة الأعمال بالمؤسسة نفسها 15 مشروع أطروحة نهاية الدراسة. حيث ستكون مشاريع مؤهلة لخلق شركات ناشئة حسب ذات المصدر.

وتخص هذه المشاريع مختلف مجالات وتخصصات التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الجزيئية. مما يرسخ المهارات التقنية المكتسبة خلال سنوات التدريب الخمس.

مقالات ذات صلة
انطلاق عملية التسجيل لتوظيف أساتذة الإنجليزية في الابتدائي

انطلاق عملية التسجيل لتوظيف أساتذة الإنجليزية في الابتدائي

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 19 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 19 جوان 2023

مجهولون يسطون على مركز بريد بسطيف

مجهولون يسطون على مركز بريد بسطيف

وهران تفتتح موسم الاصطياف من شاطئ مداغ

وهران تفتتح موسم الاصطياف من شاطئ مداغ

النطق بالأحكام في قضية فساد “آل طحكوت” يوم 25 جوان

النطق بالأحكام في قضية فساد “آل طحكوت” يوم 25 جوان

قبضة بين نواب وبوغالي حول مضمون المداخلات

قبضة بين نواب وبوغالي حول مضمون المداخلات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد