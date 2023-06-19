تسجيل 19 مشروع براءة اختراع في وهران

لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية..

أودعت المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران، 19 مشروع براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، خلال السنة الجامعية 2022.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية عن المؤسسة ذاتها، أنه في إطار آلية شهادة مؤسسة ناشئة “شهادة-براءة اختراع” تمّ إيداع 19 مشروع براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بوهران.

ويهدف ذلك إلى حماية الأفكار المبتكرة للطلبة ومؤطريهم ضمن مشروع أطروحة نهاية الدراسة وتجسيد مشاريعهم بتأسيس شركاتهم الناشئة الخاصة.

وسجلت حاضنة الأعمال بالمؤسسة نفسها 15 مشروع أطروحة نهاية الدراسة. حيث ستكون مشاريع مؤهلة لخلق شركات ناشئة حسب ذات المصدر.

وتخص هذه المشاريع مختلف مجالات وتخصصات التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الجزيئية. مما يرسخ المهارات التقنية المكتسبة خلال سنوات التدريب الخمس.