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اقتصاد

تسجيل 20 طعنا من أصل 1545 طلب استفادة من العقار الاقتصادي

الشروق أونلاين
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تسجيل 20 طعنا من أصل 1545 طلب استفادة من العقار الاقتصادي

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل 20 طعنا والتماسا وتظلما من أصل 1545 طلب استفادة من العقار الاقتصادي، على المنصة الرقمية.

ولدى إشرافه على أشغال ملتقى جهوي في مدينة عنابة، حول الاستثمار وبحضور خمس ولاة ومستثمرين وحاملي مشاريع استثمارية، بأن المنصة الرقمية الخاصة بالعقار الاقتصادي، قد ساهمت بشكل كبير في تعزي الشفافية في هذا المجال، وتسجيل 20 طعنا من قبل مستثمرين لاعادة النظر في ملفاتهم”، مؤكدا في ذات الوقت، “بإمكانية معالجة مجموع الطعون والإلتماسات والتظلمات المسجلة بكل أريحية”.

وجدد عمر ركاش، تأكيده بأن “المقاربة المعتمدة لبعث الاستثمار وخلق ديناميكية حقيقية في هذا المجال، تعتمد على مبدأ النجاعة الاقتصادية وتنويع النشاطات الاقتصادية”، مضيفا بأن “الإصلاحات التي أدرجت في هذا المجال، حددت مجالات النشاطات التي تخدم التنوع والنجاعة الاقتصادية”، مفيدا بـ “وجود مشاريع هامة وكبرى في الأفق تبرهن على جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية”.

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