تسجيل 2318 مشروعا استثماريا بقيمة 7 مليار دولار منذ نوفمبر 2022

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن عدد المشاريع الاستثمارية بلغ 2318 مشروعا بقيمة تفوق 7 مليارات دولار في الفترة بين الفاتح نوفمبر 2022 و إلى غاية 25 ماي 2023.

وأفاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، في كلمة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي حول “التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية”, أنه من بين المشاريع المسجلة في الأشهر السبعة الأخيرة والبالغ عددها 2318 مشروع استثماري يوجد 49 مشروع استثمار أجنبي ( 16 بصفة مباشرة و 33 بالشراكة).

وبلغ المبلغ الإجمالي المصرح به لهذه الاستثمارات أكثر من 1014 مليار دج أي ما يعادل أزيد من 7 مليارات دولار.

وأكد المدير العام أن التمويل الذاتي لهذه المشاريع يفوق 52 بالمائة وهو ما يجعلنا نتطلع إلى مساهمة أكبر للبنوك في تمويل الاستثمار خاصة بعد دخول القانون الخاص بإجراءات منح العقار حيز التنفيذ قريبا”.

و لفت إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى “تسريع عجلة الاستثمار”, ما يتطلب “انخراطا أكثر للبنوك في العملية, وهو ما لمسناه من استعداد لدى مسؤولي البنوك”.

و في هذ السياق, اعتبر أن تمويل الاستثمار يشكل “مسألة حيوية حاسمة” مؤكدا على أهمية مواصلة إصلاح المنظومة البنكية “من أجل بناء نظام مالي مرن, حديث وفعال, قادر على تعبئة المدخرات وتخصيصها بفعالية والمساهمة في تطوير القروض البنكية وإنشاء آليات تمويل جديدة ومبتكرة تلبي الاحتياجات التمويلية للمستثمرين من خلال توسيع وتنويع آليات التمويل والمنتجات والخدمات المالية المقدمة”.

وأشار المسؤول ذاته إلى ضرورة العمل على “تقليص تكلفة القروض, حتى تكون أكثر جاذبية للاستثمار”.