تسجيل 4 هزات أرضية خلال العيد.. مركز البحث في علم الفلك يوضح  

كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن الهزات الأرضية التي شهدتها عدة ولايات منذ أول أيام العيد نشاط عادي وطبيعي.

وأكد المركز في بيان له أنه تم تسجيل نشاط عادي خلال عطلة عيد الأضحى تمثل في ثلاث هزات أرضية بكل من ميهوب بولاية المدية (3.0 درجات) وتيمقاد بولاية باتنة (3.4 درجات)، إضافة إلى هزة أقوى بلغت 4.1 درجات على سلم ريشتر، حُدد مركزها على بعد 50 كلم شمال غرب مدينة الغزوات بولاية تلمسان في عرض البحر.

كما تم تسجيل هزة أرضية أخرى شمال بلدية أوقاس بولاية بجاية يوم 29 ماي 2026، بقوة 3.3 درجات على سلم ريشتر.

وأوضح المركز أن هذا النشاط الزلزالي يُعد طبيعياً وعادياً بالنظر إلى موقع الجزائر الجغرافي على الصفيحة التكتونية الإفريقية المتقاربة مع الصفيحة الأوروأوراسية بمعدل يقارب 5 ملم سنوياً، ما يؤدي إلى تسجيل هزات خفيفة بشكل مستمر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجزائر تسجل نحو 80 هزة أرضية شهرياً، حوالي 90% منها غير محسوسة من قبل المواطنين، مؤكداً أن هذه الهزات الخفيفة لا تشكل أي خطر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات.