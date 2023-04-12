تسجيل 450 طفل في البرامج التعليمية والتكوينية بالمؤسسات العقابية

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل أسعيد زرب، بتيبازة، أن 450 حدثا مسجلا في البرامج التعليمية والتكوينية للموسم الجاري، عبر مختلف المراكز المخصصة للأحداث في المؤسسات العقابية.

وقال زرب أن مصالحه تواصل سعيها لتطوير برامج وتهيئة الفضاءات المناسبة لتجسيد مختلف المشاريع على غرار تدعيم التعليم والتكوين المهني والتأطير الثقافي والرياضي، مما سمح بتسجيل 450 حدثا خلال الموسم الحالي.

وتم تسجيل 110 في صفوف محو الأمية و223 في المستوى المتوسط و20 في التعليم الثانوي فضلا عن تسجيل 197 حدثا يزاول تربصا في التكوين المهني، حسبه.

وأفاد مدير إدارة السجون أن 22 جمعية متخصصة في رعاية الطفولة من إجمالي 270 جمعية تقوم بنشاطات “هامة” لصالح هذه الفئة، من بينها الكشافة الاسلامية التي تقود برنامجا خاصا عبر مختلف مراكز وأجنحة الأحداث عبر الوطن.

وأكد ذات المسؤول أن هذه البرامج تهدف لضمان إعادة إدماج هذه الفئة في أحضان المجتمع وأسرهم مجددا بعد انقضاء عقوبتهم.