تسجيل 8 وفيات بسبب حوادث المرور والتقلبات الجوية

فيما تم إسعاف 56 مختنقا بالغاز خلال 48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و9 ديسمبر 2023، ما مجموعه 5393 تدخل، منها 4169 إجلاء صحي و957 عملية مختلفة، عبر مناطق مختلفة من الوطن.

بحسب بيان خلية الإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، ففي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 286 تدخل، على إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات، التي خلفت وفاة 3 أشخاص وإصابة 306 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل تقديم الاسعافات الأولية لـ 56 شخصا تعرضوا لاختناقات بغاز أحادي الكربون السام المنبعث من مختلف وسائل التدفئة، وذلك عبر عدة ولايات من التراب الوطني. بحيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة إلى المؤسسات الاستشفائية المحلية.

وفي سياق آخر، تدخل غطاسو الحماية المدنية من أجل انتشال 3 ضحايا متوفين في برك مائية بكل من ولاية غرداية، عين الدفلى وسيدي بلعباس، إضافة ولاية غرداية. ويتعلق الأمر بانتشال رضيع يبلغ من العمر 30 شهرا في المكان المسمى الدرين، بلدية ودائرة القرارة. وبولاية عين الدفلى، تم انتشال طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بدوار كلاتين، بلدية المخاطرية دائرة العامرة.

كما تمكن أفراد الحماية المدنية بولاية سيدي بلعباس، من انتشال شخص بالمكان المسمى بلقرون، بلدية لمطار دائرة سيدي علي بوسيدي، مع تحويل جثث الضحايا إلى المستشفيات المحلية.وبخصوص التقلبات الجوية المسجلة مؤخرا، قامت وحدات الحماية المدنية بعدة تدخلات من أجل امتصاص مياه الأمطار، إنقاذ أشخاص وكذا انتشال ضحايا متوفين، وذلك في بكل من ولايات بومرداس، عين الدفلى، وهران، سكيكدة، عنابة وقسنطينة ولاية بومرداس. ومنها انتشال امرأة متوفاة تبلغ من العمر 32 سنة وطفلة تبلغ من العمر سنتين، جرفتهما مياه واد بويدير بقرية ونوغة، بلدية ودائرة يسر.