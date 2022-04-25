تسخير حوالي 50 ألف تاجر للمداومة خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة التجارة، الإثنين، عن تسخير ما يقارب 50 ألف تجار للمداومة خلال أيام عيد الفطر.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها سطرت برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022.

ولهذا الغرض، تم تسخير 2265 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 49.853 تاجرا من بينهم 6250 ينشطون في قطاع المخابز و 28.458 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و14.682 في قطاع النشاطات المختلفة و482 وحدة إنتاجية (230 ملبنة، 206 مطحنة و46 وحدة إنتاج مياه معدنية). يضيف البيان.

ودعت الوزارة كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة، وإلزامية استئناف نشاطهم التجاري وإعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا لأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.