تسخير كل الإمكانات للتكفل الدراسي بذوي الاحتياجات الخاصة

30 ألف طفل معوق مسجل للموسم الجديد.. كريكو:

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، الأحد بالجزائر العاصمة، أنه تم تسخير الإمكانات واتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى المؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للقطاع لإنجاح الموسم الدراسي 2023-2024.

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادتها إلى بعض المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع بالعاشور والرويبة، للوقوف على تحضيرات الدخول المدرسي لهذه الفئة، أوضحت كريكو أن القطاع سخر “كافة الإمكانات واتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الدخول المدرسي المقبل”.

وفي ذات السياق، أبرزت أن العدد الإجمالي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين للموسم الدراسي 2023-2024 “يفوق 30 ألف طفل معوق، لاسيما، أطفال ذوي الإعاقة السمعية، البصرية والحركية، موزعين على 239 مؤسسة متخصصة في التربية والتعليم التابعة لقطاع التضامن الوطني و17 ملحقة إلى جانب 1.194 قسم خاص”.

وفيما يتعلق بالتأطير التربوي، أبرزت كريكو أن الطاقم البيداغوجي بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع يشمل “أزيد من 15 ألف مؤطر، من بينهم أساتذة ومربون وأخصائيون نفسانيون ومساعدون اجتماعيون، من أجل المرافقة والتكفل البيداغوجي والنفسي بفئة ذوي الإعاقة”.

وبخصوص الوسائل البيداغوجية، أكدت الوزيرة أن القطاع “يوفر التجهيزات والوسائل البيداغوجية اللازمة بهذه المؤسسات المتخصصة، قصد تسهيل التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات الخاصة، كالدعائم البيداغوجية والكتب المدرسية، من بينها، تلك المطبوعة بالبراي لفائدة ذوي الإعاقة البصرية، وفي كل المواد، على غرار كتاب مادة اللغة الانجليزية المخصص للسنة الرابعة ابتدائي”.

وبنفس المناسبة، أشارت كريكو إلى أنه “تم تخصيص ميزانية لتوفير ما يفوق 170 ألف حقيبة مدرسية على المستوى الوطني لفائدة أطفال من العائلات المعوزة المسجلة بقطاع التضامن الوطني وفقا للتحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها الخلايا الجوارية”.

ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن قطاع التضامن الوطني ينخرط في حملة تنظيف وتجميل للمؤسسات التربوية، تحسبا للدخول المدرسي 2024/2023، مبرزة أنه ستبرمج دروس نموذجية في مجال البيئة والتربية المرورية بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع مع الدخول المدرسي المقبل.