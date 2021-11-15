تسخير 2000 شرطي لتأمين مباراة الجزائر بوركينافاسو

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 2000 شرطي لتأمين مباراة المنتخب الجزائري مع نظيره البوركينابي المقررة الثلاثاء بملعب تشاكر بالبليدة.

وأفاد بيان للمديرية أنه “تم تسخير 2000 شرطي، لتأمين مباراة لقاء العودة من التصفيات المؤهلة للمرحلة الفاصلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستجمع بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره البوركينابي، يوم غد الثلاثاء 16 نوفمبر 2022 ، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة”.

وأضاف “وضعت المديرية العامة للأمن الوطني كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الهام، من خلال تسخير فرق شرطية راكبة وأخرى راجلة، للسهر على توفير السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات قبل، أثناء وبعد المباراة”.

وأكد البيان أن “مصالح الأمن الوطني تسهر على ضمان الانسيابية المرورية عبر كل الطرق المؤدية إلى ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” بالبليدة ومحيطه، وكذلك عبر المحطات البرية ومحطات النقل عبر السكك الحديدية ، إلى جانب تأمين الفضاءات المخصصة لركن السيارات”.