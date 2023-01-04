تسخير 64 عونا عبر نقاط سحب التذاكر الإلكترونية بقسنطينة

بطولة إفريقيا للمحليين

تم تسخير 64 عونا عبر نقاط سحب التذاكر الإلكترونية الخاصة بمقابلات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (شان 2022) بولاية قسنطينة التي ستحتضن مباريات المجموعة الثالثة بملعب الشهيد حملاوي، حسب ما كشف عنه الأربعاء المدير المحلي للشباب والرياضة، السعيد حقاص.

وأوضح ذات المسؤول أن المديرية المحلية للشباب والرياضة قد انتقت بعثة متكونة من 30 عونا تم إيفادهم أمس الثلاثاء لوزارة الشباب والرياضة بالجزائر العاصمة لتلقي تكوين في المجال يدوم يوما واحدا وذلك من أجل ضمان التسيير الحسن لعملية سحب التذاكر.

وسيتوزع هؤلاء الأعوان عبر 6 مراكز لسحب التذاكر الخاصة بمقابلات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (شان 2022) بولاية قسنطينة وذلك عقب اقتنائها على مستوى المنصة الإلكترونية “تذكرتي” حسب ذات المسؤول الذي أفاد بأن عملية سحب التذاكر ستنطلق يوم الخميس المقبل.

وتتوزع هذه المراكز الستة عبر كل من القاعة متعددة الرياضات بحي زواغي سليمان والقاعة الرياضية برشاش بلقاسم بحي فيلالي ودار الشباب شرقي عبود بسطح المنصورة (بلدية قسنطينة) وكذا دار الشباب شطايبي عمار بالمقاطعة الإدارية علي منجلي ودار الشباب بوالشوك عبد الحميد ببلدية الخروب و ذا المكتبة الجديدة ببلدية حامة بوزيان وفق ذات المسؤول.

وفصل السيد حقاص أن أحد هذه المراكز يضم 7 نقاط لسحب التذاكر الإلكترونية، فيما يضم كل واحد من المراكز الخمسة الأخرى 5 نقاط لاستلام التذاكر.

وستمكن هذه الاجراءات -حسب مدير الشباب والرياضة- من تسهيل عملية سحب التذاكر بعد اقتنائها عبر منصة “تذكرتي” التي استحدثتها الوزارة الوصية والتي يتم عبرها اختيار المباراة المراد مشاهدتها وملء البيانات الشخصية مع اختيار منطقة ومكان الجلوس في الملعب وكذا المركز المراد استلام التذاكر منه.

وأشار إلى أن سعر التذكرة المقدر بـ200 دج يتم تسديده من خلال البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية الذهبية، كما يمكن للأولياء اقتناء تذاكر لأطفالهم أثناء شراء تذاكرهم الخاصة مع مجانية الدخول للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 03 سنوات.