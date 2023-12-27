تسديد الأجور والإدماج في مناصب دائمة.. هذا ما أمر به بلعابد

أمر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، بتسديد أجور مستخدمي القطاع لشهر جانفي بالزيادة الاستدلالية التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وفي آجالها.

وجاءت أوامر بلعابد خلال ترؤسه ندوة وطنية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، خُصّصت لمتابعة التقدم في تنفيذ التعليمات المسداة إليهم بخصوص تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول وغلق السنة المالية.

وخلال اللقاء أمر الوزير بمواصلة تحسيس العدد القليل جدا من منتسبي جهازي الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات قصد استفادتهم من الإدماج في مناصب دائمة في رتبة مشرف التربية بالمدارس الابتدائية.

وأكد الوزير في أكثر من مناسبة أنه سيُتَكفل بهم سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليها، في إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لشاغليها مع العلم أن الأحكام المتعلقة بعملية الإدماج تنتهي آجالها بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

كما ذكّر بلعابد، بضرورة إتمام جميع العمليات وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان سنة 2023 في الآجال المحددة لها قبل نهاية السنة، وتسديد أجور مستخدمي القطاع لشهر جانفي بالزيادة الاستدلالية التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية وفي آجالها.

وفي إطار التحضير للندوة الوطنية التي ستُجرى خلال الأسبوع الثاني من عطلة الشتاء، أمر الوزير بتحضير جميع الوضعيات المرتبطة بمواضيع الورشات المعلن عنها.