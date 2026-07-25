تسديد الضرائب والرسوم عبر الدفع الإلكتروني

أعلنت المديرية العامة للضرائب يوم السبت في بيان، إطلاق خدمة جديدة تسمح بالدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم المستحقة، عبر منصة “جبايتك”، باستخدام البطاقات البنكية والبريدية.

ودعت المديرية بهذه المناسبة، كافة المكلّفين بالضريبة الذين لا يمتلكون بيانات الدخول إلى حساباتهم على بوابة “جبايتك”، إلى التقرب من المصالح الجبائية لاستلامها.

وتعتبر بيانات الدخول ضرورية للولوج إلى الفضاء الخاص ببوابة “جبايتك”، للاستفادة من مجمل الخدمات الرقمية المتاحة. لاسيما أداء الالتزامات الجبائية من دون الحاجة للتنقل إلى المصالح الجبائية.

كما طالبت المديرية، جميع المكلفين بالضريبة، إلى الاعتماد المكثف على استخدام هذه الإجراءات عن بعد. لتقليل التنقلات وآجال الانتظار على مستوى المصالح الجبائية.

وأكدت المديرية العامة للضرائب التزامها بمرافقة المكلّفين بالضريبة، في استخدام هذه الخدمات الرقمية. مع تسخير كافة مصالحها لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين أثناء استعمال البوابة.